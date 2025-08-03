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МВД: мошенники начали продавать авто с помощью дипфейков блогеров

Кроме того, злоумышленники используют уловки наподобие привлекательной цены только сегодня или создавая мнимую конкуренцию за авто.
Дарина Криц 2025-08-03 08:59:48
© Фото: Jochen Tackhttpimagebroker.com#search Global Look Press

Аферисты научились искусно копировать известных автомобильных экспертов и блогеров, чтобы красть деньги или обманывать россиян при продаже машин с пробегом.

Для этой цели они используют искусственный интеллект и подделывают голос или изображения этих людей, создавая так называемые дипфейки.

«Специфика представленной схемы заключается в том, что мошенники "присваивают" облик и голос существующих, часто известных и авторитетных людей - популярных автоэкспертов, блогеров или случайных лиц из соцсетей, чья добропорядочность не вызывает сомнений, тем самым создавая иллюзию подлинности контента», - рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

Помимо голоса и картинки, аферисты ловят своих жертв на лозунги типа «Цена только сегодня!» или «Уже звонит другой покупатель!». Объявления о продаже авто они снабжают заниженными ценами и поддельными ПТС и СТС.

В министерстве посоветовали не терять критического мышления, рассматривая привлекательные предложения, а также придерживаться правил «цифровой гигиены». Прежде в ведомстве посоветовали притвориться неподходящей жертвой, когда позвонят мошенники.

#в стране и мире #МВД РФ #Мошенники #Продажа автомобилей #дипфейки
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