МВД: мошенники начали продавать авто с помощью дипфейков блогеров

Аферисты научились искусно копировать известных автомобильных экспертов и блогеров, чтобы красть деньги или обманывать россиян при продаже машин с пробегом.

Для этой цели они используют искусственный интеллект и подделывают голос или изображения этих людей, создавая так называемые дипфейки.

«Специфика представленной схемы заключается в том, что мошенники "присваивают" облик и голос существующих, часто известных и авторитетных людей - популярных автоэкспертов, блогеров или случайных лиц из соцсетей, чья добропорядочность не вызывает сомнений, тем самым создавая иллюзию подлинности контента», - рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

Помимо голоса и картинки, аферисты ловят своих жертв на лозунги типа «Цена только сегодня!» или «Уже звонит другой покупатель!». Объявления о продаже авто они снабжают заниженными ценами и поддельными ПТС и СТС.

В министерстве посоветовали не терять критического мышления, рассматривая привлекательные предложения, а также придерживаться правил «цифровой гигиены». Прежде в ведомстве посоветовали притвориться неподходящей жертвой, когда позвонят мошенники.