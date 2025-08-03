В Еврейской автономной области с рельсов сошли вагоны с корабельным топливом

В Еврейской автономной области сошли с рельс пять вагонов-цистерн. Два из них перевернулись, в результате чего произошла утечка корабельного топлива. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Отмечается, что происшествие случилось у станции Ин. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Размер ущерба составил более 1 млн. рублей» , - отметили в ведомстве.

Следователи уже завели уголовное дело. Оно возбуждено по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.