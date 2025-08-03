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В Еврейской автономной области с рельсов сошли вагоны с корабельным топливом

Происшествие случилось у станции Ин.
Сергей Лебедев 2025-08-03 03:55:59
© Фото: vm_sut, Telegram © Видео: vm_sut, Telegram

В Еврейской автономной области сошли с рельс пять вагонов-цистерн. Два из них перевернулись, в результате чего произошла утечка корабельного топлива. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Отмечается, что происшествие случилось у станции Ин. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Размер ущерба составил более 1 млн. рублей» , - отметили в ведомстве.

Следователи уже завели уголовное дело. Оно возбуждено по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

#в стране и мире #топливо #происшествие #ЧП #СК #Еврейская автономная область #Цистерна #вагон #ин
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