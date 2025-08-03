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Туристка из Йошкар-Олы погибла после падения ветки в Дербенте

Еще двое пострадали в результате инцидента.
Константин Денисов 2025-08-03 19:05:21
© Фото: dagestan_sledcom05, Telegram

Один человек погиб в результате падения ветки в Дербенте. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Дагестана (ЦУР) Исрафил Исрафилов в своем телеграм-канале.

«3 августа около 13:00 (мск) на территории Джума-мечети в Дербенте, по предварительным данным, из за сильного ветра от платана отломилась крупная ветка. По имеющейся информации, погибла туристка», - написал Исрафилов.

Также, по его информации, пострадали еще два человека, которые были госпитализированы.

Позже глава Дербента Ханлар Пашабеков добавил, что погибшаяч была туристской из Йошкар-Олы, а пострадавшие - москвичи. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

#в стране и мире #Дагестан #Погода #происшествия #Дербент
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