Туристка из Йошкар-Олы погибла после падения ветки в Дербенте

Один человек погиб в результате падения ветки в Дербенте. Об этом сообщил руководитель Центра управления регионом Дагестана (ЦУР) Исрафил Исрафилов в своем телеграм-канале.

«3 августа около 13:00 (мск) на территории Джума-мечети в Дербенте, по предварительным данным, из за сильного ветра от платана отломилась крупная ветка. По имеющейся информации, погибла туристка», - написал Исрафилов.

Также, по его информации, пострадали еще два человека, которые были госпитализированы.

Позже глава Дербента Ханлар Пашабеков добавил, что погибшаяч была туристской из Йошкар-Олы, а пострадавшие - москвичи. Сейчас их жизни ничего не угрожает.