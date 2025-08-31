МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герой России рассказал, как сбил сразу три ракеты одним пуском из «Панциря»

Когда командиру батареи ЗРПК «Панцирь-СМ» сообщили о «своей» авиации, которая летит в его сторону, военнослужащий по траектории полета определил, что на самом деле это были вражеские ракеты.
Игнат Далакян 2025-08-31 11:12:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир батареи ЗРПК «Панцирь-СМ», Герой России Александр Шаров в программе «Военная приемка» рассказал, как в зоне специальной военной операции ему удалось сбить одной ракетой сразу три цели.

«Стоял на боевом дежурстве. Сказали, что летит своя авиация с направления севера, на определенных высотах. Она имеет свои характеристики, то есть скорость, направление, с которых летела. И с этого направления противник послал две противорадиолокационные ракеты. Я сразу подумал, что что-то не так», - вспомнил он.

Военнослужащий объяснил, что ракеты летели не как своя авиация. Он сравнил их траекторию полета с акулами, которые ищут свою цель.

«С другого направления примерно в это же время отправили с севера-запада другую ракету, но она шла прямо на цель. Я уже понимал, что это ракета, которая летит на моего товарища», - сказал он.

Тогда Александр Шаров пустил ракету по цели, которая летела с северо-запада и сбил ее. От этого взрыва взорвалась вторая ракета прямо над «Панцирем», а третья цель упала просто в землю прямо перед ЗРПК

Ранее в Минобороны России показали, как расчеты ЗРПК «Панцирь-С» группировки войск «Север» прикрывают небо от дронов ВСУ. «Панцирь-С» оснащен 12 зенитными ракетами, а также двумя двуствольными пушками 30 мм калибра, которые успешно сбивают любые воздушные цели.

Смотрите программу «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. В выпуске «Панцирь». Работа в период СВО» речь пойдет о работе зенитных ракетно-пушечных комплексов во время специальной военной операции как на суше, так и на море.

#ракета #Военная приемка #панцирь #панцирь-см #Герой России #наш эксклюзив #Александр Шаров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 