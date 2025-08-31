Герой России рассказал, как сбил сразу три ракеты одним пуском из «Панциря»

Командир батареи ЗРПК «Панцирь-СМ», Герой России Александр Шаров в программе «Военная приемка» рассказал, как в зоне специальной военной операции ему удалось сбить одной ракетой сразу три цели.

«Стоял на боевом дежурстве. Сказали, что летит своя авиация с направления севера, на определенных высотах. Она имеет свои характеристики, то есть скорость, направление, с которых летела. И с этого направления противник послал две противорадиолокационные ракеты. Я сразу подумал, что что-то не так», - вспомнил он.

Военнослужащий объяснил, что ракеты летели не как своя авиация. Он сравнил их траекторию полета с акулами, которые ищут свою цель.

«С другого направления примерно в это же время отправили с севера-запада другую ракету, но она шла прямо на цель. Я уже понимал, что это ракета, которая летит на моего товарища», - сказал он.

Тогда Александр Шаров пустил ракету по цели, которая летела с северо-запада и сбил ее. От этого взрыва взорвалась вторая ракета прямо над «Панцирем», а третья цель упала просто в землю прямо перед ЗРПК

Ранее в Минобороны России показали, как расчеты ЗРПК «Панцирь-С» группировки войск «Север» прикрывают небо от дронов ВСУ. «Панцирь-С» оснащен 12 зенитными ракетами, а также двумя двуствольными пушками 30 мм калибра, которые успешно сбивают любые воздушные цели.

