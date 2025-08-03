Российские пловцы выиграли два золота на чемпионате мира в Сингапуре

Российские пловцы завоевали две золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Сначала Климент Колесников финишировал первым на дистанции 50 метров на спине. Серебро взял еще один россиянин - Павел Самусенко.

Чуть позже мужская сборная в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева победила в комбинированной эстафете 4х100.

Также бронзовую награду в заплыве на дистанции 400 метров комплексов выиграли Илья Бородин.

Всего в копилке российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, уже шесть золотых наград. Ранее три из них завоевал синхронист Александр Мальцев и еще одну - команда в комбинированной эстафете.