Один человек погиб при стрельбе на автостоянке в Новосибирской области

Один молодой человек погиб и один ребенок ранен из-за стрельбы из огнестрельного оружия на автостоянке в Новосибирской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следователей, подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения в ночь на 3 июня пришли на автостоянку в одном из сел и открыли стрельбу из огнестрельного оружия. В результате происшествия ранения получили 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек, который скончался на месте. Школьницу госпитализировали в медицинское учреждение.

В совершении преступления задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статьям о «покушении на убийство двух лиц» и «убийство».