МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Один человек погиб при стрельбе на автостоянке в Новосибирской области

В результате стрельбы на автостоянке под Новосибирском погиб один молодой человек и один ребенок ранен.
Игнат Далакян 2025-08-03 14:39:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Один молодой человек погиб и один ребенок ранен из-за стрельбы из огнестрельного оружия на автостоянке в Новосибирской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следователей, подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения в ночь на 3 июня пришли на автостоянку в одном из сел и открыли стрельбу из огнестрельного оружия. В результате происшествия ранения получили 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек, который скончался на месте. Школьницу госпитализировали в медицинское учреждение.

В совершении преступления задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статьям о «покушении на убийство двух лиц» и «убийство».

#в стране и мире #Новосибирская область #убийство #Уголовное дело #Следственный комитет России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 