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Рособрнадзор опроверг аномальное число стобалльников по ЕГЭ на Кавказе

По данным ведомства, наибольшее число стобалльников в этом году было в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае и других регионах.
Игнат Далакян 2025-08-03 14:18:19
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе выпускников в Северо-Кавказском федеральном округе, которые сдали единый госэкзамен на 100 баллов.

«Информация об аномальном количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, распространяемая в различных телеграм-каналах, не соответствует действительности», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Также указывается, что максимальный балл по ЕГЭ в указанных регионах набрали 98 учеников. В текущем году по всей России всего стобалльников - 7 377.

Ведомство заверило, что текущая система проведения экзамена обеспечивает прозрачность самой процедуры и объективность получаемых результатов. Указывается, что наибольшее число максимальных баллов по ЕГЭ набрали выпускники из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана и других регионов.

Ранее в телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что кавказские регионы якобы лидируют в стране по числу выпускников, которые сдали единый госэкзамен на 100 баллов. Указывалось, что первое место якобы занимает Дагестан, также среди лидеров - Северная Осетия, Чечня и Ингушетия.

#Россия #в стране и мире #ЕГЭ #регионы #экзамен #рособрнадзор
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