Пять предприятий алкогольной компании Украины «Баядера» выставят на торги. Прежде их национализировали, так как их выгодополучатели финансировали ВСУ. Об этом свидетельствуют данные прогнозного плана приватизации Правительства РФ.

Как сообщает ТАСС, речь идет о предприятии Великоустюгский ликеро-водочный завод (ЛВЗ) в Вологодской области. Он работает с 1895 года и является главным активом украинской компании.

Кроме Великоустюгского ЛВЗ, на продажу выставят еще «Национальные алкогольные традиции», московскую «Бизнес-групп», крымскую «Алкогольные традиции Крыма» и «Южные алкогольные традиции». С документом кабмина РФ ознакомились журналисты агентства.

В марте этого года глава Минфина Антон Силуанов объявил о предложениях по «большой приватизации». Он подчеркнул, что сейчас для вынесения этого вопроса на повестку наступило подходящее время.