Хуситы предрекли Израилю «мрачные дни» за убийство премьера Йемена

Израилю следует быть готовым к «мрачным дням» после того, как ЦАХАЛ ликвидировали премьер-министра Йемена Ахмед Галиб ар-Рахави. Такое заявление сделал лидер хуситов Махди аль-Машат.

«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», - сказал он в эфире телеканала Al Masirah.

Аль-Машат также призвал представительства иностранных компаний покинуть Израиль как можно скорее. Таким образом, он намекнул на масштабы предстоящих операций.

28 и 29 августа ЦАХАЛ нанесли несколько авиаударов по городу Сана. В результате погиб Ахмед Галиб ар-Рахави.