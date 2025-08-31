МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хуситы предрекли Израилю «мрачные дни» за убийство премьера Йемена

Лидер движения также призвал иностранные компании покинуть территорию Израиля.
Глеб Владовский 2025-08-31 01:59:31
© Фото: Stringer, XinHua, Globallookpress

Израилю следует быть готовым к «мрачным дням» после того, как ЦАХАЛ ликвидировали премьер-министра Йемена Ахмед Галиб ар-Рахави. Такое заявление сделал лидер хуситов Махди аль-Машат.

«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», - сказал он в эфире телеканала Al Masirah.

Аль-Машат также призвал представительства иностранных компаний покинуть Израиль как можно скорее. Таким образом, он намекнул на масштабы предстоящих операций.

28 и 29 августа ЦАХАЛ нанесли несколько авиаударов по городу Сана. В результате погиб Ахмед Галиб ар-Рахави.

#в стране и мире #Израиль #Йемен #ЦАХАЛ #Хуситы
