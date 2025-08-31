Украина запретит хасидам паломничество в Умань

Украинские власти запретят паломничество хасидов в город Умань Черкасской области в сентябре. Об этом сообщает Maariv.

Издание ссылается на местных чиновников, которые увидели опасность в проведении мероприятия из-за конфликта с Россией.

В это время хасиды приезжают на празднование еврейского нового года (Рош ха-Шана).

Кроме того, на Украине обижены из-за того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позвонил ведущим политикам страны на День независимости 24 августа и не поздравил их.

Также Киев сослался на отсутствие обращения Израиля с просьбой разрешить хасидам паломничество в отличие от 2024 года, когда оно последовало.