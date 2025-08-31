МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украина запретит хасидам паломничество в Умань

Запрет вызван соображениями безопасности.
Константин Денисов 2025-08-31 21:09:24
© Фото: Мария Амелина, Sputnik, РИА Новости

Украинские власти запретят паломничество хасидов в город Умань Черкасской области в сентябре. Об этом сообщает Maariv.

Издание ссылается на местных чиновников, которые увидели опасность в проведении мероприятия из-за конфликта с Россией.

В это время хасиды приезжают на празднование еврейского нового года (Рош ха-Шана).

Кроме того, на Украине обижены из-за того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позвонил ведущим политикам страны на День независимости 24 августа и не поздравил их.

Также Киев сослался на отсутствие обращения Израиля с просьбой разрешить хасидам паломничество в отличие от 2024 года, когда оно последовало.

#в стране и мире #Украина #Израиль #Биньямин Нетаньяху #умань #паломничество
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 