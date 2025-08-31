Петербурженка скончалась после прыжка с 90-метровой трубы

Женщина свалилась с трубы и разбилась насмерть после роупджампинга в Павловске Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 45-летняя погибшая обратилась в центр экстремальных видов спорта 23block и приобрела услугу вместе со своим 22-летним сыном.

Трагедия произошла уже после прыжка. Женщина и ее сын решили подняться не трубу котельной для совместного фото. Однако при попытке это сделать она сорвалась и разиблась.

Высота трубы, с которой осуществляются прыжки, составляет 88 м, а глубина падения - 65 м.