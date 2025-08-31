МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Петербурженка скончалась после прыжка с 90-метровой трубы

Погибшая давно увлекалась экстремальными видами спорта.
Константин Денисов 2025-08-31 16:15:11
© Фото: pavlovsk_23block / Telegram

Женщина свалилась с трубы и разбилась насмерть после роупджампинга в Павловске Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 45-летняя погибшая обратилась в центр экстремальных видов спорта 23block и приобрела услугу вместе со своим 22-летним сыном.

Трагедия произошла уже после прыжка. Женщина и ее сын решили подняться не трубу котельной для совместного фото. Однако при попытке это сделать она сорвалась и разиблась.

Высота трубы, с которой осуществляются прыжки, составляет 88 м, а глубина падения - 65 м.

#в стране и мире #Ленинградская область #смерть #экстрим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 