На 104-м году жизни умерла «железная бабушка» ветеран ВОВ Мария Колтакова

Стало известно об уходе из жизни долгожительницы и ветерана Великой Отечественной войны Марии Колтаковой, известной как «железная бабушка».

«Дорогие друзья! С прискорбием сообщаем, что сегодня не стало нашей легендарной Марии Денисовны Колтаковой», - написали в ее телеграм-канале.

Легендарная женщина участвовала в Курской битве и была удостоена множества наград. Но несмотря на свой преклонный возраст - 103 года - Мария Денисовна вела активный образ жизни. Ветеран принимала участие в стрельбах из пневматического пистолета, при этом ранее участники ее возраста в таких соревнованиях не были зарегистрированы.

Кроме того, Колтакова стала самой возрастной участницей в состязаниях по джип-триалу и других экстремальных видах активностей. «Железная бабушка» была на экстремальных гонках в Сочи, прыгала с парашютом, летала на реактивном самолете Л-29 в Северной Осетии и даже освоила управление танком Т-72 в Белгороде, была в составе экипажа планера «Бланик» Л-13 в Белгородской области.

Свое 100-летие Мария Денисовна встретила с очередным рекордом - она 100 секунд простояла на гвоздях. Кроме того, ветеран являлась 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России и обладательницей множества наград: ордена Отечественной войны I степени, ордена Славы III степени, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги» и других знаков отличия.