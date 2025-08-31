МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: Нобелевская премия мира стала поводом ссоры Трампа и Моди

Американский лидер намекнул на то, что присвоил себе заслуги в урегулировании конфликта с Пакистаном.
Глеб Владовский 2025-08-31 01:22:56
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Нобелевская премия мира стала поводом ссоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, американский лидер, в ходе состоявшегося 17 июня  телефонного разговора с Моди, намекнул на то, что Пакистан планирует выдвинуть его в качестве кандидата на получение Нобелевской премии мира. Трамп добавил, что индийскому премьеру «следует поступить также».

«Он (Моди - Прим. ред.) сказал Трампу, что вмешательство США не имеет ничего общего с недавним прекращением огня. Это было урегулировано непосредственно между Индией и Пакистаном», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Индии потрясены отсутствием уважения, проявленным президентом Трампом по отношению к Моди во время их встречи в феврале. Как сообщал Economist, Вашингтон потребовал от Нью-Дели больше закупать американского оружия.

#в стране и мире #Индия #Пакистан #сша #Дональд Трамп #нобелевская премия мира #нарендра моди
