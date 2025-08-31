МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Польским байкерам запретили въезд в РФ после ритуала в Тверской области

Мотоциклисты-националисты проникли на мемориал и провели там ритуал с факелами.
Дарина Криц 2025-08-31 13:32:32
© Фото: umvdtver, ВКонтакте

В Россию приехали десятки мотоциклистов из Польши, которые направились в Тверскую область в поселок Медное. Эта поездка обернулась для них запретом на въезд в нашу страну сроком на пять лет.

Дело в том, что байкеры и по совместительству националисты несанкционированно проникли на объект, открыв шлагбаум. После замечания охраны, они убрали транспортные средства и начали ходить по мемориалу, а затем провели факельный обряд. Очевидцами этого стали случайные люди, происходящее вызвало у них настороженность.

После этого Управления МВД РФ по Тверской области в отношении поляков вынесло решение запретить им въезд в Россию на пятилетний срок. Также правоохранительные органы составили протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ»).

