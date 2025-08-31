Звезду «Кадетов» Головина начали искать из-за неоплаченных штрафов

Российский актер Александр Головин снова попал в поле зрения судебных приставов. Звезду сериала «Кадеты», исполнявшего роль Кирилла Макарова, за 10 месяцев уже второй раз объявляют в розыск, а за почти три года в отношении него завели 38 исполнительных производств, как сообщает Life.

Причиной для объявления в розыск стали неуплаченные штрафы за систематическое нарушение правил дорожного движения. Мужчина рассекает по улицам, нарушая скоростной режим, игнорирует дорожные знаки и пренебрегает ремнем безопасности, находясь за рулем.

К настоящему времени задолженность Головина перед приставами составляет 1 500 рублей, но в общей сложности он не оплатил штрафы на 7 500 рублей.