При столкновении двух авто в Тыве двое человек погибли и шестеро пострадали

В Республике Тыва на 840-м километре федеральной автомобильной дороги Р-257 «Енисей» произошла смертельная дорожная авария, жертвами которой стали два человека. Кроме того, шестеро пострадали.

Как сообщили в региональном главке МЧС, инцидент возник при лобовом столкновении двух машин. Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

«Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Туве. Еще шестеро, среди которых один ребенок, пострадали», - говорится в заявлении пресс-службы.

Спасателям ведомства пришлось провести работы по деблокировке пострадавших и погибших в результате ДТП.