МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При столкновении двух авто в Тыве двое человек погибли и шестеро пострадали

Среди шестерых пострадавших есть ребенок.
Дарина Криц 2025-08-30 07:44:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Республике Тыва на 840-м километре федеральной автомобильной дороги Р-257 «Енисей» произошла смертельная дорожная авария, жертвами которой стали два человека. Кроме того, шестеро пострадали.

Как сообщили в региональном главке МЧС, инцидент возник при лобовом столкновении двух машин. Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

«Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей в Туве. Еще шестеро, среди которых один ребенок, пострадали», - говорится в заявлении пресс-службы.

Спасателям ведомства пришлось провести работы по деблокировке пострадавших и погибших в результате ДТП.

#в стране и мире #республика тыва #авария #ДТП #погибли люди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 