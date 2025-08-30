Пожар на 300 «квадратов» начался на заводе в Краснодаре из-за дронов

В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Он начался в результате падения обломков дронов и распространился на площадь 300 квадратных метров.

«Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 кв. м», - говорится в сообщении оперштаба региона.

Сотрудников завода эвакуировали, уточнил оперативный штаб. По имеющимся данным, никто не пострадал. К месту происшествия прибыли пожарные и другие сотрудники экстренных служб.