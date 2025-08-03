МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Юнги из разных регионов РФ приехали на сборы Тотлебен в Финском заливе

Некоторые из юных моряков уже определились с будущей профессией и хотят связать жизнь с военно-морским флотом.
Павел Кутаренко Анастасия Бобылева 2025-08-03 01:26:05
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Юные моряки из разных регионов России прибыли на сборы Тотлебен в Финском заливе. Впервые их проводят при поддержке главного командования Военно-морского флота. За 10 дней смены 180 юнг получили навыки по навигации, управлению парусными судами и технике безопасности.

Илья Кирьянов уже два года занимается в московском клубе юных моряков, но раньше ходил только на ялах по водохранилищу. Здесь, на большой воде, под парусами на морских ветрах он определился с выбором будущей профессии.

«Поступать в Калининград на офицера ВМФ, радиста. У меня просто прадедушка служил на Черноморском флоте во время Великой Отечественной, хотел бы пойти по его стопам», - поделился он.

Эти сборы организованы петербургским яхт-клубом при поддержке Фонда президентских грантов и главного командования ВМФ России. Основная задача - помочь ребятам побольше узнать о море, почувствовать и полюбить его.

И пока экипаж парусной шхуны готовится к оверштагу, на гичках дружно берутся за весла. Чтобы управлять 10-ти весельной лодкой, необходима слаженная работа, и руководит ей 17-летняя Софья.

«Я раньше много чего не умела, например грести не умела, здесь немного другое вооружение, а так мне здесь очень нравится», - рассказала она.

Ежедневно на сборах проходят две тренировки - конечно, если позволяет погода. И так продолжается все 10 дней, причем «гоняют» ребят всерьез, поэтому некоторые после вахты остаются без сил. Все они уже отважные моряки, но все же еще юные.

#в стране и мире #сборы #Тотлебен #обучение #парусные суда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 