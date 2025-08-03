Юнги из разных регионов РФ приехали на сборы Тотлебен в Финском заливе

Юные моряки из разных регионов России прибыли на сборы Тотлебен в Финском заливе. Впервые их проводят при поддержке главного командования Военно-морского флота. За 10 дней смены 180 юнг получили навыки по навигации, управлению парусными судами и технике безопасности.

Илья Кирьянов уже два года занимается в московском клубе юных моряков, но раньше ходил только на ялах по водохранилищу. Здесь, на большой воде, под парусами на морских ветрах он определился с выбором будущей профессии.

«Поступать в Калининград на офицера ВМФ, радиста. У меня просто прадедушка служил на Черноморском флоте во время Великой Отечественной, хотел бы пойти по его стопам», - поделился он.

Эти сборы организованы петербургским яхт-клубом при поддержке Фонда президентских грантов и главного командования ВМФ России. Основная задача - помочь ребятам побольше узнать о море, почувствовать и полюбить его.

И пока экипаж парусной шхуны готовится к оверштагу, на гичках дружно берутся за весла. Чтобы управлять 10-ти весельной лодкой, необходима слаженная работа, и руководит ей 17-летняя Софья.

«Я раньше много чего не умела, например грести не умела, здесь немного другое вооружение, а так мне здесь очень нравится», - рассказала она.

Ежедневно на сборах проходят две тренировки - конечно, если позволяет погода. И так продолжается все 10 дней, причем «гоняют» ребят всерьез, поэтому некоторые после вахты остаются без сил. Все они уже отважные моряки, но все же еще юные.