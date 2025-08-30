МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Прогулочный катер загорелся в центре Санкт-Петербурга

Прокуратура и полиция проводят проверку.
Дима Иванов 2025-08-30 22:05:16
© Фото: mvdszfo, Telegram

В субботу вечером, 30 августа, на набережной Канала Грибоедова в Санкт-Петербурге произошло возгорание прогулочного катера, сообщили в управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность топливной системы. Никто не пострадал.

Сотрудники транспортной полиции начали проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Также Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

Ранее прогулочный катер загорелся и взорвался в заливе у Владивостока.

