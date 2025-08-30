Военные учения Bright Star начались в Египте. Об этом сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез Гариб.

«Начались совместные египетско-американские учения Bright Star 2025, которые продлятся до 10 сентября 2025 года на полигонах боевой подготовки на военной базе имени Мухаммеда Нагиба и ряде баз ВВС и ВМС в Арабской Республике Египет», - говорится в его заявлении.

В состав участников вошли представители 44 государств. Из них 14 непосредственно отправили своих военнослужащих, общее количество которых составило восемь тысяч человек.

Еще 30 стран имеют статус наблюдателей.

Первые учения Bright Star были организованы 45 лет назад и изначально задумывались как египетско-американские. Позже состав участников стал расширяться за счет африканских и арабских стран.