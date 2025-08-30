МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные учения Bright Star начались в Египте

В них принимают участие представители 14 стран.
Константин Денисов 2025-08-30 20:08:32
© Фото: US Navy, Navy Office of Information, Globallookpress

Военные учения Bright Star начались в Египте. Об этом  сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез Гариб.

«Начались совместные египетско-американские учения Bright Star 2025, которые продлятся до 10 сентября 2025 года на полигонах боевой подготовки на военной базе имени Мухаммеда Нагиба и ряде баз ВВС и ВМС в Арабской Республике Египет», - говорится в его заявлении.

В состав участников вошли представители 44 государств. Из них 14 непосредственно отправили своих военнослужащих, общее количество которых составило восемь тысяч человек.

Еще 30 стран имеют статус наблюдателей.

Первые учения Bright Star были организованы 45 лет назад и изначально задумывались как египетско-американские. Позже состав участников стал расширяться за счет африканских и арабских стран.

#в стране и мире #учения #Египет #сша
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 