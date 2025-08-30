Reuters: президент Индонезии не поехал в Китай из-за беспорядков в своей стране

Президент Индонезии Пабло Субианто отменил визит в Китай из-за беспорядков в своей стране. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Субинто должен был стать одним из почетных гостей мероприятий по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Однако визит пришлось отменить из-за сложной ситуации внутри Индонезии.

Протесты в стране вспыхнули на фоне требований профсоюзов поднять зарплаты, отменить массовые увольнения и пересмотреть налоговую реформу.

Новый виток беспорядков начался после того, как полицейский автомобиль переехал одного из участников акции - водителя такси.