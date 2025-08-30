МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: президент Индонезии не поехал в Китай из-за беспорядков в своей стране

Лидер отменил визит в КНР из-за непростой ситуации дома.
Константин Денисов 2025-08-30 20:38:30
© Фото: ТРК Звезда

Президент Индонезии Пабло Субианто отменил визит в Китай из-за беспорядков в своей стране. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Субинто должен был стать одним из почетных гостей мероприятий по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Однако визит пришлось отменить из-за сложной ситуации внутри Индонезии.

Протесты в стране вспыхнули на фоне требований профсоюзов поднять зарплаты, отменить массовые увольнения и пересмотреть налоговую реформу.

Новый виток беспорядков начался после того, как полицейский автомобиль переехал одного из участников акции - водителя такси.

#Китай #в стране и мире #беспорядки #индонезия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 