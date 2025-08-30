Минобороны сформировало бюджет на 2026-2028 годы

В Минобороны РФ объявили о сформировании бюджета ведомства на 2026-2028 годы. Об этом на заседании коллегии сообщил заместитель министра обороны Леонид Горнин.

Кроме того, в ведомстве рассказали о реализации перехода к новой модели финансового планирования и исполнения военного бюджета. Для этого оптимизирована структура центральных органов военного управления. Также в Миноброны хотят ввести в войсковом звене в штаты полка – бригады – дивизии финансовых органов.

«Это позволит встроить и интегрировать систему финансового обеспечения, включая территориальные финансовые органы, в единую вертикаль подчинения по линии командования и будет способствовать своевременному выполнению задач всестороннего обеспечения войск (сил) и военнослужащих», - сказал Горнин.

Сформированный бюджет поможет реализовать поставленные Верховным главнокомандующим задачи на указанный период.