Минобороны сформировало бюджет на 2026-2028 годы

В ведомстве анонсировали переход к новой модели финансового планирования и исполнения военного бюджета.
Константин Денисов 2025-08-30 18:42:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Минобороны РФ объявили о сформировании бюджета ведомства на 2026-2028 годы. Об этом на заседании коллегии сообщил заместитель министра обороны Леонид Горнин.

Кроме того, в ведомстве рассказали о реализации перехода к новой модели финансового планирования и исполнения военного бюджета. Для этого оптимизирована структура центральных органов военного управления. Также в Миноброны хотят ввести в войсковом звене в штаты полка – бригады – дивизии финансовых органов.

«Это позволит встроить и интегрировать систему финансового обеспечения, включая территориальные финансовые органы, в единую вертикаль подчинения по линии командования и будет способствовать своевременному выполнению задач всестороннего обеспечения войск (сил) и военнослужащих», - сказал Горнин.

Сформированный бюджет поможет реализовать поставленные Верховным главнокомандующим задачи на указанный период.

#Миноброны РФ #Бюджет #Леонид Горнин
