Один человек погиб после наезда автомобиля на толпу людей во Франции

Один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате наезда автомобиля на людей во Франции. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел поздно вечером в центре города Эвре. Охрана выставила из винного бара нарушавших порядок посетителей, которые продолжили разборки на улице.

Один из них сел в машину и на большой скорости задним ходом въехал в столпившихся у входа людей. Один из пострадавших погиб на месте, еще пятеро были госпитализированы с различными травмами.

Полиция задержала двоих находившихся людей. Им предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство.