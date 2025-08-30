МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Один человек погиб после наезда автомобиля на толпу людей во Франции

Еще пятеро госпитализированы с различными травмами.
Константин Денисов 2025-08-30 17:29:32
© Фото: Guillaume Bonnefont, Keystone Press Agency, Global Look Press

Один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате наезда автомобиля на людей во Франции. Об этом сообщает 360.ru.

Инцидент произошел поздно вечером в центре города Эвре. Охрана выставила из винного бара нарушавших порядок посетителей, которые продолжили разборки на улице.

Один из них сел в машину и на большой скорости задним ходом въехал в столпившихся у входа людей. Один из пострадавших погиб на месте, еще пятеро были госпитализированы с различными травмами.

Полиция задержала двоих находившихся людей. Им предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство.

