Выгоревший на трех тысячах «квадратов» рынок в Волгограде показали на видео

Мощный пожар на волгоградском рынке тушат более 100 специалистов и 41 единица техники.
Дарина Криц 2025-08-30 11:54:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Волгоградской области загорелся рынок. Огонь охватил торговые павильоны на площади 1 200 квадратных метров. Рынок расположен в Волгограде на улице Михайлова, дом 3.

Позднее стало известно, что площадь возгорания возросла до трех тысяч квадратных метров.

«Звезда» показала кадры с места происшествия. Видно, как небо над торговыми рядами заволокло черным дымом, некоторые павильоны выгорели, а люди бегут от рынка, либо пытаются спасти оставшиеся товары.

К работе по ликвидации огня привлечены более 100 специалистов и 41 единица техники МЧС России.

 

#пожар #Волгоград #МЧС РФ #наш эксклюзив #рынок #Сгорел
