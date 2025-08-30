МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: на Западе пытаются извратить историю Второй мировой войны

Российский лидер подчеркнул, что Си Цзиньпин бережно относится к истории своей страны.
Глеб Владовский 2025-08-30 01:18:38
© Фото: Kremlin Pool, via, Global Look Press

Страны Запада стремятся извратить историю Второй мировой войны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Xinhua.

«Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей. Закрепленные в Уставе ООН и других международных документах итоги войны незыблемы, их ревизия недопустима», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны. Путин напомнил, что Москва и Пекин совместно отмечают в этом году 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции милитаристской Японии.

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который посетят лидеры свыше двух десятков стран и руководители десяти международных организаций. Путин также примет в нем участие. Кроме того, он проведет в Китае целых четыре дня, что для зарубежных визитов является редкостью.

#Китай #Запад #Вторая мировая война #Владимир Путин #пересмотр истории
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 