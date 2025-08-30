Путин: на Западе пытаются извратить историю Второй мировой войны

Страны Запада стремятся извратить историю Второй мировой войны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Xinhua.

«Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей. Закрепленные в Уставе ООН и других международных документах итоги войны незыблемы, их ревизия недопустима», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны. Путин напомнил, что Москва и Пекин совместно отмечают в этом году 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции милитаристской Японии.

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который посетят лидеры свыше двух десятков стран и руководители десяти международных организаций. Путин также примет в нем участие. Кроме того, он проведет в Китае целых четыре дня, что для зарубежных визитов является редкостью.