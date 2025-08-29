Клычков: в Орловской области повреждены четыре здания из-за атак БПЛА

В Орловской области четыре здания пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены два здания в городе Орле и еще два - на территории других муниципалитетов Орловской области», - написал он в своем телеграм-канале.

Также сообщается, что в результате происшествия пострадал один человек. Информация о погибших не поступала.

Ранее сообщалось, что за три часа над Россией сбили 19 беспилотников. Из них один уничтожили в районе Орловской области.