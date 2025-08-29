Politico: Венгрия может наложить вето на планы ЕС по обучению боевиков ВСУ

Венгрия имеет возможность наложить вето на инициативу Евросоюза об обучении солдат ВСУ на территории Украины в случае прекращения боевых действий, пишет Politico.

В рамках миссии по поддержке Украины 23 страны ЕС, а также Норвегия и Канада подготовили около 80 тысяч украинских военнослужащих. Для организации тренировок непосредственно на украинской территории потребуется расширение мандата миссии, что возможно только при единогласном решении всех 27 стран ЕС.

Politico отмечает, что Венгрия, придерживающаяся пророссийской позиции, может воспользоваться правом вето.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза договорились о подготовке украинских военных европейскими специалистами на территории Украины.

Ранее украинский военнопленный Анатолий Стягайло рассказал, что иностранные наемники из ряда западных стран проходят боевую подготовку на территории Украины.