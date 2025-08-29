МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Перестрелка произошла возле торгового центра в Махачкале

По предварительным данным никто не пострадал.
Константин Денисов 2025-08-29 20:05:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Перестрелка произошла возле торгового центра в Махачкале. Об этом сообщает руководитель пресс-службы МВД России по республике Дагестан Гаяна Гариева в своем телеграм-канале.

По ее словам, конфликт между двумя мужчинами был спровоцирован взглядом одного из них на супругу другого. Ревнивому мужу это не понравилось, и он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

«Пошумели, суету навели и разошлись. Все живы, все целы, конфликт на данном этапе приостановлен, возможно до выяснения наличия повода для него, как такового», - написала Гариева.

Она подчеркнула, что вся информация является предварительной, поскольку точные причины и обстоятельства еще устанавливаются полицией.

