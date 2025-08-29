МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ТАСС: разлив нефтепродуктов произошел из-за аварии на танкере в Новороссийске

Инцидент случился во время заправки топлива.
Дима Иванов 2025-08-29 18:53:26
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

В акватории порта Новороссийска в районе 670 во время заправки танкера T.Semahat под флагом Турции произошел разлив более одной тонны нефтепродуктов, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника агентства, инцидент случился из-за разрыва соединения грузового шланга в ходе погрузочных работ. Специалисты приступили к локализации утечки, установив боновые заграждения. Площадь и объем загрязнения уточняются, угрозы для экипажа нет.

Отметим, что телеканалу «Звезда» в МЧС и порту Новороссийска не подтвердили информацию о разливе нефтепродуктов в море.

#в стране и мире #экология #Черное море #Новороссийск #Разлив топлива
