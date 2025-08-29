Дороги в Москве предложили сделать платными из-за необходимости их ремонта

Дороги в Москве могут сделать полностью платными из-за необходимости их постоянного ремонта. Об этом рассказал 360.ru член Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.

«Во всем мире обсуждается проблема, что мы за дороги платим способом, изобретенным 110 лет назад, - акцизами в цене топлива. Двигатели стали гораздо более эффективными, мы тратим меньше топлива и платим меньше налогов. Также появились законные неплательщики - водители машин на газу или электромобилей», - сказал Блинкин.

По его словам, наиболее эффективным способом будет взимание платы по километражу. Тариф здесь может варьироваться как по территориальности (в центре - дороже, на окраинах - дешевле), так и в зависимости от габаритов и класса авто.

В качестве примера Блинкин привел действующую для грузовиков систему «Платон».

Впрочем, он признал, что реализация такого проекта окажется очень сложной на практике, поскольку для этого нужно внести серьезные изменения в Налоговый кодекс России.