МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дороги в Москве предложили сделать платными из-за необходимости их ремонта

Прежние источники содержания становятся малоэффективными.
Константин Денисов 2025-08-29 18:12:02
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Дороги в Москве могут сделать полностью платными из-за необходимости их постоянного ремонта. Об этом рассказал 360.ru член Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.

«Во всем мире обсуждается проблема, что мы за дороги платим способом, изобретенным 110 лет назад, - акцизами в цене топлива. Двигатели стали гораздо более эффективными, мы тратим меньше топлива и платим меньше налогов. Также появились законные неплательщики - водители машин на газу или электромобилей», - сказал Блинкин.

По его словам, наиболее эффективным способом будет взимание платы по километражу. Тариф здесь может варьироваться как по территориальности (в центре - дороже, на окраинах - дешевле), так и в зависимости от габаритов и класса авто.

В качестве примера Блинкин привел действующую для грузовиков систему «Платон».

Впрочем, он признал, что реализация такого проекта окажется очень сложной на практике, поскольку для этого нужно внести серьезные изменения в Налоговый кодекс России.

#Москва #в стране и мире #дороги #Ремонт #Плата
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 