Корреспондент «Звезды» первой проехала по новому участку трассы «Таврида»

В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида». Первой по нему проехала съемочная группа телеканала «Звезда» с корреспондентом Викторией Косогляденко.

Открытый отрезок пройдет в обход Симферополя и соединит действующую магистраль с дорогой на Ялту.

«Стоимость проекта - 33 миллиарда рублей, это 25 километров новой четырехполосной трассы. Мы ожидаем, что здесь в летний сезон будет до 25 тысяч автомобилей проходить, дорога качественная, по времени будет сокращение», - рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В каждом направлении теперь уложены по две полосы хорошего покрытия. Таким образом, время в пути от «Тавриды» до Южного берега Крыма сократится на час.