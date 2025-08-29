МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Корреспондент «Звезды» первой проехала по новому участку трассы «Таврида»

Отрезок длиной в 25 километров соединит действующую магистраль с Южным берегом Крыма.
Виктория Косогляденко Константин Денисов 2025-08-29 17:44:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида». Первой по нему проехала съемочная группа телеканала «Звезда» с корреспондентом Викторией Косогляденко.

Открытый отрезок пройдет в обход Симферополя и соединит действующую магистраль с дорогой на Ялту.

«Стоимость проекта - 33 миллиарда рублей, это 25 километров новой четырехполосной трассы. Мы ожидаем, что здесь в летний сезон будет до 25 тысяч автомобилей проходить, дорога качественная, по времени будет сокращение», - рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В каждом направлении теперь уложены по две полосы хорошего покрытия. Таким образом, время в пути от «Тавриды» до Южного берега Крыма сократится на час.

#Крым #Сергей Аксенов #наш эксклюзив #Таврида #трасса #дорога #Ялта
