Разгерметизация газовоза стала причиной взрыва на АЗС в Дагестане

Разгерметизация автоцистерны во время перекачки газа стала причиной взрыва на автозаправочной станции в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в МЧС.

«По прибытию пожарных подразделений установлено, что во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза», - сообщили спасатели.

По информации пожарных, в результате ЧП была опасность распространения огня на частный жилой дом неподалеку. Сейчас возгорание локализовано на 400 квадратных метрах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как рассказали «Звезде» жители села Сулевкент, сначала загорелся автомобиль, а потом и сама заправка.

Ранее стало известно, что в Хасавюртском районе Дагестана произошел взрыв на территории АЗС.