В Кремле сообщили о взаимодействии с Киргизией по эвакуации альпинистки Наговициной

Россия взаимодействует с Киргизией по вопросу спасения альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, российские власти и посредством нашего посольства, и МЧС имеют свои отлаженные каналы по сотрудничеству с нашими кыргызстанскими друзьями. Они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия. Вы знаете, что киргизские наши друзья предпринимали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки», - сказал Песков.

Он добавил, что сейчас власти обеих стран пытаются скоординировать свои действия.

Напомним, Наговицина застряла на высоте 7 200 метров 12 августа. Она сломала ногу, и сопровождавший ее гид не смог помочь ей спуститься, отправившись за помощью.

Спасатели так и не смогли пока добраться до россиянки из-за погодных условий. Дважды они направляли к месту происшествия дрон. В первый раз альпинистка помахала на камеру рукой, однако второй беспилотник уже не зафиксировал признаков жизни в ее укрытии.

