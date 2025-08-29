МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле сообщили о взаимодействии с Киргизией по эвакуации альпинистки Наговициной

Россиянка больше двух недель находится на высоте 7 200 метров.
Константин Денисов 2025-08-29 16:39:14
© Фото: natalina_1022, Instagram*

Россия взаимодействует с Киргизией по вопросу спасения альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, российские власти и посредством нашего посольства, и МЧС имеют свои отлаженные каналы по сотрудничеству с нашими кыргызстанскими друзьями. Они находятся в полном контакте, они синхронизируют свои действия. Вы знаете, что киргизские наши друзья предпринимали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки», - сказал Песков.

Он добавил, что сейчас власти обеих стран пытаются скоординировать свои действия.

Напомним, Наговицина застряла на высоте 7 200 метров 12 августа. Она сломала ногу, и сопровождавший ее гид не смог помочь ей спуститься, отправившись за помощью.

Спасатели так и не смогли пока добраться до россиянки из-за погодных условий. Дважды они направляли к месту происшествия дрон. В первый раз альпинистка помахала на камеру рукой, однако второй беспилотник уже не зафиксировал признаков жизни в ее укрытии.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Россия #в стране и мире #киргизия #Дмитрий Песков #альпинизм
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 