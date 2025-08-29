МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кремль о встрече Путина и Зеленского: работа не бурлит, но возможность остается

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.
Игнат Далакян 2025-08-29 13:14:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он (Владимир Путин. - Прим. ред.) не исключает возможности проведения такой встречи», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что при этом глава государства считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. По его словам, это необходимо для того, чтобы на этой встрече можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что начал подготовку к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Также об условиях встречи говорил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По словам главы МИД России, вопросы для обсуждения должны быть хорошо проработаны.

 

#Владимир Путин #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков #встреча
