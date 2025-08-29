В Махачкале в результате стрельбы погиб полицейский

В Махачкале из-за несчастного случая погиб находившийся не на службе сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции преследовали водителя, который проигнорировал требования остановить машину и нарушал правила дорожного движения. В ходе погони полицейские применили табельное оружие.

«Для остановки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы, находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте, участковый уполномоченный получил смертельное ранение», - говорится в заявлении регионального ведомства.

Сообщается, что правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Информация о задержании злоумышленника не поступала.