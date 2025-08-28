МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-главу минздрава Польши избили за ограничения в период COVID-19

По данным СМИ, напавшие на политика мужчины критиковали принятые им в пандемию решения.
Анастасия Бобылева 2025-08-28 05:55:32
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского избили за проводимую им политику в период пандемии COVID-19. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

Нападение произошло в городе Седлец в Велькопольском воеводстве на западе страны. По данным журналистов, мужчины, избившие Недзельского, были громко выражали недовольство его решениями во время пандемиию.

В публикации уточняется, что серьезных травм бывший глава минздрава не получил. Нападавших задержала местная полиция, их допросят в четверг 28 августа.

