Ученые назвали адом то, что происходило на Солнце последние сутки

Куда высвобождается энергия, специалисты пока не поняли.
Анастасия Бобылева 2025-08-28 02:25:03
© Фото: lpixras, Telegram

Ученые назвали адом то, что происходило на Солнце последние сутки. Они предупредили о появлении не менее 100 новых пятен за день.

«В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось», - говорится в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Непонятным для специалистов остается то, куда уходит освободившаяся энергия, ведь до за сутки на Солнце не произошло ни одной вспышки.

Ранее в августе специалисты лаборатории сообщили, что почти все пятна на обращенной к Земле стороне Солнца исчезли. Это означает, что количество вспышек на звезде могло бы уменьшиться, если ситуация не изменится.

#Наука #космос #Земля #солнце #пятна
