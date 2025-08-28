Уникальную операцию по замене плечевого сустава провели военные врачи в Петербурге

Уникальную операцию по замене плечевого сустава выполнили хирурги военно-медицинской академии имени Кирова. Делали это впервые. А инновационную технологию разработали сами. Теперь у бойцов СВО с тяжелыми травмами появилась еще одна возможность быстрее восстанавливаться после ранений и возвращаться к привычному образу жизни. А вскоре такие операции станут доступны для всех.

Врачи клиники военно-медицинской академии имени Кирова впервые проводят уникальную операцию по имплантации плечевого сустава. На помощь приходит индивидуальная 3D-модель, созданная специально для наших бойцов. Сложнейшие операции выполняет главный травматолог Министерства обороны - профессор Владимир Хоминец.

«Это называется 3D-имплант, сделанный по индивидуальным особенностям каждого пациента. Каждая такая пластина проектируется под пациентов, учитывая мельчайшие анатомические особенности. Изготовлена с помощью 3D-печати методом селективного лазерного спекания и позволяет вернуть утраченную возможность движения руки», - рассказал Хоминец.

Именно здесь Владимир Васильевич и выполняет уникальные операции по артрадезу плеча. Подобные в России и, вероятно, даже в мире до этого не проводились. Уникальность в том, что все этапы - от разработки до внедрения - выполнены силами специалистов Военно-медицинской академии имени Сергея Мироновича Кирова. И уже в ближайшее время здесь готовы применять эту технологию для других пациентов.

«Мы поменяли стратегию лечения огнестрельных переломов. И все заключается в том, что мы разработали концепцию и в результате мы были удостоены премии имени Маршала Жукова», - с гордостью рассказал Хоминец.

Современные технологии и опыт - все это помогло в успешном проведении сложнейшей операции. В будущем медики Военно-медицинской академии имени Кирова планируют применять эти методы и делиться опытом с гражданскими клиниками.