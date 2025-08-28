Истребитель F-16 разбился во время тренировочного полета в Польше

В польском Радоме во время репетиции авиашоу потерпел крушение истребитель F-16, сообщает «Газета Выборча». Инцидент подтвердили представители пожарной службы Радома.

Многоцелевой самолет F-16 разбился во время тренировочного полета. Авария произошла в четверг вечером. Спасательные службы получили сигнал о крушении и оперативно прибыли на место, говорится в сообщении пожарных.

По данным «Газеты Выборча», пилот погиб, а взлетно-посадочная полоса, в которую врезался самолет, получила серьезные повреждения.

Польский министр Томаш Семоняк, комментируя трагедию, отметил, что это первая катастрофа с F-16. Он выразил соболезнования и подчеркнул, что это тяжелая утрата для польских пилотов.

Крушение произошло накануне авиасалона Air Show 2025, запланированного на 30-31 августа в аэропорту Радома. Это популярное мероприятие, которое проводится раз в два года, ежегодно собирает тысячи зрителей.