Артиллерийские расчеты группировки «Восток» уничтожили орудие и укрытия ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В Днепропетровской области операторы разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки войск «Восток» обнаружили позиции украинских формирований в лесополосах. В ходе ведения разведки был зафиксирован артиллерийский расчет противника, который открыл огонь по нашим позициям.

Координаты целей незамедлительно были переданы артиллерийским подразделениям. Расчеты самоходных гаубиц нанесли прицельные удары в рамках контрбатарейной борьбы, в результате чего орудие противника было уничтожено.

Кроме того, артиллерия нанесла поражение по укрытиям ВСУ в лесополосах, лишив противника возможности вести огонь и препятствовать действиям наших подразделений.

Ранее артиллеристы разнесли украинские пункты управления БПЛА в зоне СВО.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.