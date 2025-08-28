Словакия снова начала принимать заявки на туристические визы от россиян

В России возобновилась возможность подачи заявлений на туристическую визу в Словакию, сообщили в визовом центре BLS International.

На сайте организации указано, что Словакия снова начала принимать заявки на визы для туристических поездок.

Прием таких заявлений был приостановлен после начала специальной военной операции РФ на Украине в 2022 году.

Ранее стало известно, что испанские власти приняли решение о необходимости наличия транзитной визы гражданам РФ при нахождении в соответствующей зоне в аэропортах страны.