Словакия снова начала принимать заявки на туристические визы от россиян

Информацию подтвердили в словацком визовом центре.
Дима Иванов 2025-08-28 20:46:37
© Фото: Pius Koller, imageBROKER.com, Globallookpress

В России возобновилась возможность подачи заявлений на туристическую визу в Словакию, сообщили в визовом центре BLS International.

На сайте организации указано, что Словакия снова начала принимать заявки на визы для туристических поездок.

Прием таких заявлений был приостановлен после начала специальной военной операции РФ на Украине в 2022 году.

Ранее стало известно, что испанские власти приняли решение о необходимости наличия транзитной визы гражданам РФ при нахождении в соответствующей зоне в аэропортах страны.

#в стране и мире #туризм #словакия #визы #туристические визы #поездки в Европу
