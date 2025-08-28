Сенаторы в Мексике подрались после спора о присутствии в стране военных США

Мексиканские сенаторы устроили потасовку с толчками, ударами и криками после сложных дебатов, на которых обсуждалось присутствие иностранных вооруженных сил в стране для борьбы с картелям.

На кадрах из зала заседаний лидер оппозиционной Институционно-революционной партии (PRI) Алехандро «Алито» Морено схватил председателя сената Херардо Фернандеса Норонью из правящей партии «Морена» в конце заседания.

Инцидент произошел, когда парламентарии исполняли национальный гимн, завершая сессию. Как рассказал Фернандес Норонья на пресс-конференции, драка разгорелась после «сложной дискуссии» о присутствии иностранных вооруженных сил в Мексике.

По данным газеты La Nation, депутаты правящей партии обвинили оппозицию в призывах к военному вмешательству США - ранее Трамп отправил к берегам Латинской Америки флот для борьбы с картелями. Представители оппозиции, в свою очередь, заподозрили правящую партию в связях с наркокартелями.

Фернандес Норонья заявил, что Морено начал его толкать, бить и угрожать, обещая «избить до полусмерти» и «убить». Он добавил, что созовет экстренное заседание в пятницу, чтобы предложить исключить Морено и трех других сенаторов PRI из-за инцидента. Морено, в свою очередь, утверждает, что первым удар нанес Фернандес Норонья.