Reuters: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным

Спецпосланник Трампа забыл позвать стенографиста из Госдепартамента.
Константин Денисов 2025-08-28 18:57:12
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Pess

Спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф нарушил протокол на встрече с президентом России Владимиром Путиным 20 августа. Об этом сообщает Reuters.

«Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений Путина», - говорится в публикации.

По словам самого американского политика, он находился в компании российского лидера и высокопоставленных чиновников РФ суммарно около 25 часов.

Ранее Уиткофф сообщил прессе о большом прогрессе в урегулировании украинского конфликта, а также о том, что проект мирного соглашения уже лежит на столе.

