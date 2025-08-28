МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пять человек погибли в ДТП на трассе «Сибирь» под Иркутском

Две иномарки столкнулись лоб в лоб на большой скорости.
Дима Иванов 2025-08-28 16:50:38
© Фото: Госавтоинспекция Иркутской области, Telegram

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mitsubishi Eclipse.

В результате аварии водитель и три пассажира Toyota Camry погибли на месте происшествия, а водитель Mitsubishi Eclipse скончался в больнице города Усолье-Сибирское.

Ранее на трассе М-2 в Орловской области в результате аварии погибли четыре человека, из которых трое были сотрудниками УФСИН, сообщила региональная прокуратура.

#в стране и мире #Иркутская область #авария #ДТП #погибшие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 