Пять человек погибли в ДТП на трассе «Сибирь» под Иркутском

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mitsubishi Eclipse.

В результате аварии водитель и три пассажира Toyota Camry погибли на месте происшествия, а водитель Mitsubishi Eclipse скончался в больнице города Усолье-Сибирское.

Ранее на трассе М-2 в Орловской области в результате аварии погибли четыре человека, из которых трое были сотрудниками УФСИН, сообщила региональная прокуратура.