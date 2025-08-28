МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Швеция и Финляндия угрожали бойкотировать Турнир четырех наций из-за России

В результате состав турнира ограничился четырьмя участниками.
Константин Денисов 2025-08-28 16:32:42
© Фото: Сергей Булкин, NEWS.ru, Global Look Press

Финляндия и Швеция угрожали бойкотом Турнира четырех наций в том случае, если на нем выступит сборная России. Об этом в своих соцсетях сообщил журналист Франк Серавалли.

«В турнире участвовали всего четыре страны по причине того, что Швеция и Финляндия ясно дали понять НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ, что, если Россия примет участие, они откажутся от выступления», - сообщил Серавалли.

Изначально НХЛ анонсировала проведение Кубка мира в 2024 году. При этом организаторы рассматривали возможность участия сборной России.

Однако в итоге соревнования перенесли на год и переименовали в Турнир четырех наций, на котором сыграли Канада, США, Финляндия и Швеция. Победителями стали канадцы.

Кубок мира теперь запланирован на 2028 год, а участие в нем российской команды, по словам руководства НХЛ, зависит от политической обстановки в мире.

