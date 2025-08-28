Тело альпиниста Расторгуева планируют снять с Джангитау 29 августа

Директор альплагеря «Безенги», через который проходила группа экс-президента Федерации альпинизма Краснодарского края, рассказал «Звезде», что тело погибшего Александра Расторгуева планируют эвакуировать с горы завтра, 29 августа.

«Сегодня спасатели наблюдают за маршрутом. Смотрят, где сходят камни. По плану на завтра эвакуация тела», - сказал Алий Анаев.

Для полета к месту камнепада и эвакуации тела альпиниста планируется привлечь частную компанию.

Как рассказал директор, группа из трех человек - Александр Расторгуев, Екатерина Федорчук и Андрей Мухаммедов - прибыла в лагерь Безенги 23 августа и вышла на маршрут 25 августа.

Через два дня во время восхождения на высоте около 3000 метров произошел камнепад. Расторгуев погиб под обвалом, Федорчук получила ушибы и была эвакуирована вертолетом в больницу в Нальчике для противоотечной терапии, Мухаммедов не пострадал и спустился самостоятельно.

Группа была самостоятельной спортивной командой, а Расторгуев выступал руководителем, но не инструктором. Маршрут был известным и использовался ранее, но камнепад оказалось невозможно предсказать, добавил Алий Анаев.

Ранее Федерация альпинизма России сообщила, что Александр Расторгуев, мастер спорта по альпинизму, трагически погиб из-за камнепада при восхождении на гору Джангитау, расположенную в центральной части Главного Кавказского хребта на границе между Россией и Грузией.