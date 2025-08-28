МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тело альпиниста Расторгуева планируют снять с Джангитау 29 августа

Погибшего экс-главу Федерации альпинизма Краснодарского края эвакуируют на вертолете.
Дима Иванов 2025-08-28 15:28:06
© Фото: Федерация альпинизма России

Директор альплагеря «Безенги», через который проходила группа экс-президента Федерации альпинизма Краснодарского края, рассказал «Звезде», что тело погибшего Александра Расторгуева планируют эвакуировать с горы завтра, 29 августа.

«Сегодня спасатели наблюдают за маршрутом. Смотрят, где сходят камни. По плану на завтра эвакуация тела», - сказал Алий Анаев.

Для полета к месту камнепада и эвакуации тела альпиниста планируется привлечь частную компанию.

Как рассказал директор, группа из трех человек - Александр Расторгуев, Екатерина Федорчук и Андрей Мухаммедов - прибыла в лагерь Безенги 23 августа и вышла на маршрут 25 августа.

Через два дня во время восхождения на высоте около 3000 метров произошел камнепад. Расторгуев погиб под обвалом, Федорчук получила ушибы и была эвакуирована вертолетом в больницу в Нальчике для противоотечной терапии, Мухаммедов не пострадал и спустился самостоятельно.

Группа была самостоятельной спортивной командой, а Расторгуев выступал руководителем, но не инструктором. Маршрут был известным и использовался ранее, но камнепад оказалось невозможно предсказать, добавил Алий Анаев.

Ранее Федерация альпинизма России сообщила, что Александр Расторгуев, мастер спорта по альпинизму, трагически погиб из-за камнепада при восхождении на гору Джангитау, расположенную в центральной части Главного Кавказского хребта на границе между Россией и Грузией.

#Грузия #наш эксклюзив #горы #альпинисты #Главный Кавказский хребет
