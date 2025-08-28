Адвокат блогера Арсена Маркаряна обжаловала его арест

Адвокат блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого по статье о реабилитации нацизма, обжаловала решение суда о его аресте. Об этом стало известно из данных картотеки Таганского суда города Москвы, которые приводит РИА Новости.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в материалах дела.

Популярный блогер был задержан в понедельник по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Позже ему были предъявлены соответствующие обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 17 суток. Сам Маркарян свою вину не признал.

Напомним, что в своих видео популярный инфобизнесмен неоднократно оскорблял военнослужащих Российской Федерации, в том числе и участников СВО, открыто поддерживал атаки украинских БПЛА по Москве и другим регионам России, а также делал многочисленные провокационные заявления.

В январе этого года столичная прокуратура провела проверку деятельности Маркаряна, после чего инициировала процесс возбуждения против него уголовного дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Скандальный блогер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в понедельник, 25 августа. По данным МВД, он пытался покинуть территорию Российской Федерации, спрятавшись в багажнике легкового автомобиля.