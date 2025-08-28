МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В состав ВМФ вошли корабли «Тайфун», «Виктор Великий» и «Ставрополь»

Главком ВМФ Александр Моисеев отметил, что корабли данного класса служат на всех флотах.
Александр Тарасенко 2025-08-28 13:26:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в состав ВМФ России вошли три современных боевых корабля - «Тайфун», «Виктор Великий» и «Ставрополь». Их построили на Зеленодольском заводе в Татарстане. 

Корреспондент «Звезды» Александр Тарасенко, который работает у здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, сообщает, что все корабли несут ударное ракетное оружие. Два из них будут служить на Черноморском флоте, а третий - на Балтике. 

«Корабли данного класса служат на всех флотах - Черное море, Каспийское, Балтийский флот. Уже в этом году один из кораблей поступит на Тихоокеанский флот», - заявил главком ВМФ России Александр Моисеев, руководивший церемонией поднятия флагов в Махачкале и Балтийске по видеосвязи. 

Моисеев сказал, что в данный момент на всех флотах реализуется программа обновления этими кораблями. 

Он добавил, что гордится тем, что ВМФ России пополняется кораблями, оснащенными современным вооружением, которое позволит выполнять боевые задачи на всех направлениях. Также адмирал выразил уверенность, что экипажи этих кораблей продолжат славные флотские традиции в ходе своей службы. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

