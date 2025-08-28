Политолог: Орбан согласовал с Трампом спор с ЕС из-за активов России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поднимает вопрос отправки Европейским союзом Украине средств из доходов, полученных от замороженных российских активов, по указке президента США Дональда Трампа или по согласованию с ним. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Я предполагаю, что Орбан поднимает этот вопрос ну как минимум по согласованию с администрацией Трампа, с нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом, либо вообще по его просьбе, дабы продемонстрировать некие шаги, которые предпринимаются в рамках с высокой долей вероятности с российскими замороженными активами в юрисдикции Европейского союза», - сказал специалист.

По его словам, эта ситуация является лишь вершиной айсберга, которую сейчас можно увидеть в информационном пространстве относительно дипломатических торгов, происходящих между Россией и США.

«По каким-то принципиальным вопросам между Москвой и Вашингтоном есть понимание относительно того, что новые регионы российские признаются, Украина внеблоковый статус получает, а дальше уже, что называется, детали. И это российские 300 миллиардов долларов. Это является тоже одной из важнейших деталей в рамках процесса по восстановлению как минимум двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном», - сказал эксперт.

Напомним, что Венгрия будет судиться с ЕС из-за замороженных российских активов. Издание Portfolio сообщило, что Евросоюз отправлял деньги Украине без согласия Будапешта, что, по заявлению властей республики, является нарушением основных принципов принятия решений со стороны совета ЕС, которые закреплены в договорах организации.