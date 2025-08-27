МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тренер «Сочи» Морено перенес гипертонический криз во время матча с «Краснодаром»

Наставника команды увезли на скорой прямо во время второго тайма.
Константин Денисов 2025-08-27 21:42:36
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Главный тренер ФК «Сочи» Роберт Морено перенес гипертонический криз во время матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Инцидент произошел во втором тайме, прямо во время гола «Сочи» при счете 3:0 в пользу «Краснодара». В камеру попал эпизод, как испанского специалиста уводят под руки в подтрибунное помещение.

Позже в пресс-службе сочинцев сообщили, что Морено увезли на скорой в больницу, где ему и поставили диагноз.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Краснодара». В десяти матча сезона-2025/2026 «Сочи» под руководством Морено одержал лишь одну победу. В восьмом туре РПЛ команда сыграет с московским «Спартаком». Пока неизвестно, сможет ли Морено исполнять свои обязанности в этом матче.

#Спорт #Футбол #Кубок России #рпл #ФК Краснодар #ФК Сочи #Роберт Морено #фк спартак
